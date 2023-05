POL-NB: Schussabgabe aus einer Wohnung in Straßburg löst Polizeieinsatz aus (LK Vorpommern-Greifswald)

Strasburg (Uckermark) (ots) -



Am 12.05.2023 gegen 17:40 Uhr wurde der Polizei über den Notruf mitgeteilt, dass es in der Falkenberger Straße in Strasburg zu einer Schussabgabe am Fenster eines Mehrfamilienhauses gekommen ist. Durch Zeugen wurden mindestens zwei Schussgeräusche wahrgenommen. Es erfolgte der Soforteinsatz mehrere Funkstreifenwagen der umliegenden Polizeireviere. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte die relevante Wohnung schnell ausfindig gemacht werden. Der 34-jährige deutsche Wohnungsinhaber wurde in der Wohnung angetroffen. Bei der richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnte eine Schreckschußwaffe aufgefunden und sichergestellt werden. Während der polizeilichen Maßnahmen leistete der Tatverdächtige kurzeitig Widerstand und bedrohte die eingesetzten Polizeibeamten. Personen wurden nicht verletzt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurden eingeleitet.

Nach Abschluß des Polizeieinsatzes wurde der Tatverdächtig aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



