LKA-MV: Gemeinsame Initiative ´Wir in MV´ lädt zur Preisverleihung in das Mediatop Rostock ein

der AOK Nordost, des Landessportbundes MV e.V., des Landesmarketings MV, der Medienanstalt MV, der Provinzial Nord Brandkasse AG und des Landeskriminalamtes MV



Das Schulprojekt "Wir in MV" rief zum Start in das aktuelle Schuljahr landesweit Schulen und Klassen mit dem Schülerwettbewerb "Das WIR macht uns stärker" auf, sich mit Ideen, Projekten und Aktionen für ein respektvolles Miteinander, für Fairness, Gleichbehandlung und Toleranz an der Aktion zu beteiligen und sich zu bewerben. Dabei sollten wichtige Botschaften wie Teamwork und gegenseitige Unterstützung im Vordergrund stehen.



In einer Feierstunde am



16. Mai 2023, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr,

im Mediatop in Rostock, Grubenstraße 47,



werden die drei Preisträgerschulen ausgezeichnet, die mit ihren Einsendungen die Jury nicht nur überzeugt, sondern auch ein Zeichen für ein aktives Miteinander gesetzt haben.



Jeweils 500,00 Euro Preisgeld gehen an die



- Freie Schule Rerik

- Grundschule Teterow

- Europaschule Hagenow



Das Grußwort hält Torsten Haverland, Geschäftsführer des Landessportbundes MV e.V., ein langjähriger Projektpartner von "Wir in MV". Als Gast begrüßen wir den Senator für Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule sowie den Zweiten Stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Rostock, Steffen Bockhahn. Die Dixieland-Jazz-Band des Landespolizeiorchesters wird die Preisverleihung musikalisch umrahmen.



Medienvertreter sind herzlich zur Veranstaltung eingeladen.



Ansprechpartner:



Carol Stec-Winter



Landeskriminalamt MV, Koordinierungsstelle Schulprojekt, Tel.: 03866 64 6123, Mail: kontakt@wir-in-mv.de



