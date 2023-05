50-jähriger Mann in Rostock vermisst

Details anzeigen Foto des Vermissten Foto des Vermissten

Die Rostocker Polizei sucht derzeit nach dem 50-jährigen Holger Seehase. Dieser wurde letztmalig am gestrigen Donnerstag gegen 11:30 Uhr in seiner in Groß Klein befindlichen Pflegeeinrichtung gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Der Vermisste ist vermutlich orientierungslos und psychisch instabil.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei unter Einsatz eines Fährtensuchhundes und eines Polizeihubschraubers blieben bisher erfolglos.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

ca. 185 cm groß

schlanke Statur

grauer Vollbart

Bekleidung: unbekannt

Besonderheiten: führt vermutlich weiß-rosanes Damenfahrrad mit schwarzem Korb mit.

Die Rostocker Polizei bittet mit dem angefügten Foto um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.