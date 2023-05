POL-LWL: Fahrer verhindert Brand eines Entsorgungs-LKW

Rom (ots) -



Auf einem Betriebsgelände in Rom bei Parchim hat ein LKW-Fahrer am Freitagmittag durch seine Geistesgegenwart den Brand eines Entsorgungsfahrzeuges verhindern können. Der Fahrer hatte plötzlich aufsteigenden Qualm auf der Ladefläche des mit rund 10 Kubikmeter Altpapier beladenen Entsorgungsfahrzeuges bemerkt und den Papiermüll kurzerhand auf einer Freifläche des Betriebes abgekippt. Wenig später brannte der Papiermüll lichterloh. Den LKW hat der Fahrer zwischenzeitlich bereits in Sicherheit bringen können, sodass es zu keinen Sachschäden kam. Die alarmierte Feuerwehr löschte anschließend den brennenden Papierhaufen. Derzeit ist noch unklar, wodurch das Altpapier im Entsorgungsfahrzeug in Brand geriet.



