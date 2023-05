POL-NB: Zeugenaufruf nach zwei Betrugsstraftaten

Neubrandenburg/Waren (ots) -



Am 11.05.2023 ist es zu zwei Betrugsstraftaten im Landkreis MSE gekommen.



Im ersten Fall hat eine bislang unbekannte tatverdächtige Frau an einem Erdbeerstand in 17192 Waren eine Schale Erdbeeren und ein Glas Marmelade für 12,40 Euro gekauft und dies mit einem 200-Euro-Schein bezahlt. Nachdem die Angestellte des Erdbeerstandes das Wechselgeld in Höhe von 187,60 Euro zurückgegeben hatte, wollte die Tatverdächtige den 200-Euro-Schein zurückhaben, um diesen im anliegenden Supermarkt umtauschen zu können. Ohne groß nachzudenken, übergab die Angestellte den 200-Euro-Schein. Die Tatverdächtige ging mit der gekauften Ware, dem erhaltenen Wechselgeld und dem 200-Euro-Schein in den anliegenden Supermarkt und kam nicht wieder. Eine Absuche nach der unbekannten Frau ist erfolglos verlaufen. Somit ist ein Schaden von 200 Euro entstanden.



Die Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 30-40 Jahre alt, ca. 1,60 - 1,70m groß, südländischer Typ, dunkle Haare mit einem Bobschnitt, braune Augen.



Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren aufgenommen. Wer Angaben zu diesem Sachverhalt oder ähnlichen, auch versuchten Sachverhalten, machen oder Hinweise auf die Identität der unbekannten Frau geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Waren unter 03991-176 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



Im zweiten Fall hat ein bislang unbekannter Tatverdächtiger eine 85-jährige Dame in der Neubrandenburger Innenstadt angesprochen. Er zeigte der Dame einen Ring und erklärte ihr, dass er diesen gefunden hat und der Geschädigten für 10 Euro verkaufen möchte. Da die Dame nur einen 20-Euro-Schein hatte, gingen beide gemeinsam in das Marktplatz-Center, um den Schein wechseln zu können. Dabei sprach der Tatverdächtige die 85-Jährige auf ihren eigenen Ring an. Zur Abschätzung des Gewichtes wollte er ihren Ring einmal in die Hand nehmen. Nachdem der Tatverdächtige den Ring der Dame entgegennahm, begab dieser sich aus dem Geschäft hinaus und rannte in unbekannte Richtung davon. Der Schaden beträgt in diesem Fall 170 Euro.



Der unbekannte Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: ca. 40-50 Jahre alt, ca. 1,70-1,75m groß, südländischer Typ, hat mit entsprechendem Akzent gesprochen, trug eine blaue Weste, einen gestreiften Pullover und einer blauen Jeans.



Auch in diesem Fall wurden die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die diesen Sachverhalt oder auch ähnliche Sachverhalte beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



Rückfragen bitte an:



Diana Krüger

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell