LWSPA M-V: Sicherstellung einer Motoryacht - Fahndungserfolg der Wasserschutzpolizei Stralsund

Waldeck (ots) -



Heute Morgen stellten die Polizeivollzugsbeamten der Wasserschutzpolizeiinspektion Stralsund im Rahmen eines gemeinsamen Einsatzes mit der Kriminalpolizeiinspektion Anklam ein in Schweden als gestohlen gemeldetes Sportboot sicher.

Das 6-Meter-Sportboot mit 150-PS-Außenbordmotor war mit einem GPS-Sender ausgestattet, wodurch es auf einem Grundstück in der Nähe von Stralsund geortet werden konnte. Maßgebliche Unterstützung leistete im Rahmen der Fahndung das Kompetenzzentrum Bootskriminalität in Konstanz (Baden-Württemberg).

Der jetzige Besitzer hatte das Boot im Wert von ca. 50.000 EUR in Schweden erworben und anschließend nach Deutschland überführt. Weitere Ermittlungen dauern an.



Das Kompetenzzentrum Bootskriminalität Baden-Württemberg (KBK) bei der Wasserschutzpolizeistation Konstanz hat vor 22 Jahren seine Arbeit aufgenommen und koordiniert in Deutschland die Fahndung nach gestohlenen Sportbooten, Außenbordmotoren und Sportboottrailern. Die Arbeit des Kompetenzzentrums ist europaweit ausgerichtet und findet in enger Zusammenarbeit mit der Europäischen Grenzschutzagentur FRONTEX und EUROPOL statt.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

PHKin Petra Kieckhöfer

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Wasserschutzpolizeiinspektion Stralsund

Am Querkanal 6

18439 Stralsund

Telefon: 03831 / 2614 - 0

Telefax: 03831 / 2614 - 226

E-Mail: wspi.stralsund@polmv.de





Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell