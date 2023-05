POL-LWL: Autobahnpolizei zog deutlich überladenen Frischfleischtransporter aus dem Verkehr

Details anzeigen Überladener Kleintransporter Überladener Kleintransporter

Wöbbelin/ Stolpe (ots) -



Auf der BAB 24 bei Wöbbelin hat die Polizei am Freitagvormittag einen erheblich überladenen Kleintransporter aus dem Verkehr gezogen. Der mit Frischfleisch beladene Transporter, der von Berlin kommend in Richtung Hamburg unterwegs war, brachte ein Gesamtgewicht von 6.900 Kilogramm auf die Waage. Zulässig wäre ein maximales Gesamtgewicht von 3.500 Kilogramm gewesen. Somit war der Kleintransporter abzüglich aller Toleranzen rund 93 Prozent schwerer als erlaubt. Dem 44-jährigen Fahrer wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Fahrer und Spediteur müssen nun jeweils mit einem Bußgeld in Höhe von 265 Euro rechnen. Ursprünglich war der Kleintransporter der Polizei wegen einer Panne aufgefallen. Das Fahrzeug hatte einen Reifenschaden und stand am Rande der Autobahn. Bei der Überprüfung des Transporters, dessen Fahrer das Frischfleisch in verschiedene Restaurants im Großraum Hamburg ausliefern wollte, fiel den Beamten dann die deutliche Überladung auf.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell