POL-LWL: 6000 Meter Kupferkabel von Agrarbetrieb gestohlen

Vom Gelände einer Schweinezuchtanlage in Fahrbinde haben unbekannte Täter ca. 6000 Meter Kupferkabel gestohlen. Der Vorfall ereignete sich im Lewitzweg zwischen Dienstag 15 Uhr und Donnerstag 15 Uhr. Ersten Erkenntnissen zufolge beschädigten die Täter zunächst einen zwei Meter hohen Maschendrahtzaun im Bereich des angrenzenden Waldes und betraten daraufhin das Betriebsgelände. Anschließend stahlen die Täter diverse Kabel von einer im Bau befindlichen Solaranlage, die dort auf einem Stalldach montiert wird. Darüber hinaus entwendeten die Diebe weitere Kabelstränge, die ausgerollt an zwei anderen Stallungen lagen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 16.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zum Vorfall, bzw. zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03871/4110) entgegen.



