POL-ANK: Brand an einem Wohnhaus in Heinrichswalde

Gestern Mittag (11. Mai 2023, gegen 12:40 Uhr) wurde die Polizei in Ueckermünde über einen Brand in Heinrichswalde informiert. Nach ersten Informationen brannte der Stall an einem Wohnhaus.



Als die Kollegen vor Ort kamen, bestätigte sich der Sachverhalt. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits mehrere Freiwillige Feuerwehren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Das Feuer zerstörte den Stall samt Vordach sowie die Gartenmöbel und einen Zwinger, welche sich darunter befunden hatten. Während des Brandausbruchs waren Hunde in dem Zwinger, die jedoch durch die eingesetzten Kameraden der Feuerwehr gerettet werden konnten. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.



Wie es zu dem Brand gekommen ist, wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein. In den kommenden Tagen wird ein Brandursachenermittler vor Ort sein, um dem Ursprung des Feuers nachzugehen.



