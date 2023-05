POL-LWL: Zwei Fahrzeuge auf der B 5 zusammengeprallt (Erstmeldung)

Boizenburg (ots) -



Auf der B 5 bei Boizenburg ist am Freitagmorgen gegen 07:20 Uhr ein PKW mit einem Kleintransporter zusammengestoßen. Einer der Insassen wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt . Die Feuerwehr ist gegenwärtig dabei, die eingeklemmte Person zu befreien. Unterdessen ist ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle gelandet. Die B 5 zwischen Boizenburg und Lauenburg ist derzeit voll gesperrt. Weitere Informationen folgen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell