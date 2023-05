19 neue Drehleitern für Feuerwehren – Auslieferung hat begonnen

19 Gemeinden und Ämter in Mecklenburg-Vorpommern erhalten bis 2024 ein neues Leiterfahrzeug für ihre Freiwilligen Feuerwehren aus der gemeinsamen Ausschreibung mit Brandenburg. Sieben davon werden im ersten Halbjahr 2023 ausgeliefert, fünf weitere folgen im zweiten Halbjahr. 2024 erfolgt dann die Auslieferung der übrigen sieben Drehleitern.

„Die Nachfrage in unserem Land war so hoch, dass das ursprünglich angemeldete Kontingent von maximal zwölf Leitern sofort ausgeschöpft war. Auf unsere Nachfrage hin haben uns die Brandenburger in diesem Jahr schrittweise weitere Leitern aus ihrem Kontingent freigegeben, das nicht vollständig ausgeschöpft worden war. Auch diese zusätzlichen Einsatzfahrzeuge für M-V gingen sehr schnell weg. Unser Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz hat jetzt die 19. und somit letzte Drehleiter dieses Auftrags bestellt“, berichtete Innenminister Christian Pegel heute über den Stand dieser Drehleiter-Beschaffung.

„Zugleich konnten nach einer Bauzeit von rund einem Jahr die ersten Fahrzeuge ausgeliefert werden. Die Gemeinden Crivitz, Ducherow, Löcknitz und die Stadt Wismar erhalten nunmehr die ersten der insgesamt 19 Drehleitern für Mecklenburg-Vorpommern aus dieser Beschaffung. Alle vier Gemeinden bekommen für die Beschaffung finanzielle Unterstützung vom Land.

Robert Hoffmann, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Ducherow sagt zur neuen Drehleiter: „Bisher waren wir in Sachen Drehleiter ein weißer Fleck auf der Landkarte. Jetzt ist sie da, lang herbeigesehnt. Mit der neuen Drehleiter schaffen wir mehr Sicherheit für die Bürger von Ducherow und den angrenzenden Gemeinden“.

Weitere Fahrzeuge werden in den kommenden Wochen durch das Landesamt technisch abgenommen und dann an die Gemeinden übergeben. Die letzten Fahrzeuge aus dieser Bestellung sollen 2024 abgenommen und ausgeliefert werden“, sagte er weiter. (Alle Empfänger der Drehleitern finden Sie ganz unten.)

Hintergrund

Aufgrund einer Vereinbarung zwischen den Innenministerien beider Länder hat Brandenburg die Drehleitern Ende 2021 für beide Bundesländer ausgeschrieben mit dem Ziel, dank höherer Stückzahlen den Preis zu verringern. Im Ergebnis konnten pro Drehleiter etwa 200.000 Euro im Vergleich zu einer Einzelausschreibung gespart werden: Eine kostet nun rund 570.000 Euro statt um die 770.000 Euro, die bei einer Einzelausschreibung hätten bezahlt werden müssen.

Die Leiterfahrzeuge gehen an:

Landkreis Nordwestmecklenburg

Ostseebad Boltenhagen, Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen, Grevesmühlen, Neukloster, Wismar

Landkreis Ludwigslust-Parchim

Crivitz, Wittenburg

Landkreis Vorpommern-Greifswald

Amt Jarmen-Tutow, Ducherow, Löcknitz, Strasburg,

Anklam

Landkreis Rostock

Bützow, Gnoien, Dummerstorf, Krakow am See

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Wesenberg, Friedland

Hansestadt Rostock

Berufsfeuerwehr Rostock