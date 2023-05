POL-GÜ: Aufhebung der Vollsperrung

BAB20 / AS Rostock-Südstadt (ots) -



Die Vollsperrung auf der BAB20 (Pressemitteilung siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108766/5507020 ) ist aufgehoben worden. Die Ermittlungen zu den Umständen des Unfallherganges dauern indes an. Zu der o.g. Mitteilung gibt es mit jetziger Uhrzeit (15:00 Uhr) keine Ergänzungen.



