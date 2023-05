POL-GÜ: Verkehrsunfall auf BAB20 sorgt für stundenlange Vollsperrung

Güstrow BAB20/ AS Rostock Südstadt (ots) -



Seit etwa 11:40 des heutigen Tages ist die Autobahn 20 in der Fahrtrichtung Stettin, zwischen den Anschlussstellen Rostock-West und Rostock Südstadt, gesperrt. Hintergrund ist ein Verkehrsunfall, bei dem ein PKW einem weiteren Fahrzeug auf der Überholspur aufgefahren ist. Nach derzeitigem Erkenntnisstand lösten bei beiden Fahrzeugen die Airbags aus. Im Fahrzeug des Unfallverursachers befand sich ein fünfjähriges Kind, welches nach aktuellem Stand leichtverletzt zur weiteren medizinischen Betreuung in einer Rostocker Klinik verbracht wurde. Zum genauen Verletzungsgrad liegen derzeit keine Informationen vor. Weitere verletzte Personen gibt es derzeit nicht. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.



Aufgrund des durch die Staatsanwaltschaft Rostock angeordneten Einsatzes der DEKRA zur Ermittlung der Unfallursache dauert die Sperrung des Autobahnabschnittes gegenwärtig an. Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen nicht vor.



Die Pressemitteilung wurde mit dem Kenntnisstand von 14:00 Uhr verfasst und veröffentlicht.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell