POL-HWI: Polizei sucht Zeugen nach einem Raub in Wismarer Innenstadt

Am gestrigen Donnerstagnachmittag kam es im Bereich der Wismarer Innenstadt zu einem Raub.



Kurz nach 15 Uhr des gestrigen Nachmittags habe ein unbekannter Mann auf dem Parkplatz an der Marienkirche versucht, einer 61-jährigen Frau ihren Rucksack von der Schulter zu reißen. Da die Frau ihren Rucksack offenbar vehement festhielt, habe der Unbekannte von ihr abgelassen und den runtergefallenen Laptop der Frau gegriffen. Anschließend sei er mit diesem durch die Sargmacherstraße geflüchtet.



Während die geschädigte Frau dem Tatverdächtigen hinterherlief, machte sie durch lautes Rufen auf sich aufmerksam. Ein Mann, der sich zu dieser Zeit im Bereich der Hegede aufhielt, sei dem unbekannten Täter noch bis zum Rudolph-Karstadt-Platz hinterhergelaufen und habe diesen dann aus den Augen verloren.



Der Unbekannte wurde durch die Geschädigte als 20- bis 25-jährig, circa 165 cm groß, mit sportlicher Statur, dunkleren Hauttyps und schwarzhaarig beschrieben. Zur Tatzeit sei der Täter mit einer dunkelblauen Jacke, schwarzen Hosen, hellen Schuhen und einem dunklen Basecap bekleidet gewesen.



Eingesetzte Funkstreifen konnten den Unbekannten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nicht feststellen. Der entstandene Sachschaden wird auf 700 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zum Täter geben können, sich bei der Polizei Wismar unter der Telefonnummer 03841 203, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Insbesondere der Mann, der dem unbekannten Täter hinterhergelaufen ist, wird gebeten, sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattfindet, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



