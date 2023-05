POL-LWL: Kleintransporter war fast doppelt so schwer

Neustadt-Glewe (ots) -



Auf der BAB 24 bei Neustadt-Glewe hat die Polizei am Mittwochnachmittag einen erheblich überladenen Kleintransporter aus dem Verkehr gezogen. Das aus Polen kommende Fahrzeug, das mit verschiedenen Möbeln beladen in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs war, brachte ein Gesamtgewicht von 6.700 Kilogramm auf die Waage. Zulässig wäre maximales Gesamtgewicht von 3.500 Kilogramm gewesen. Somit war der Kleintransporter abzüglich aller Toleranzen rund 91 Prozent schwerer als erlaubt. Dem 24-jährigen aus Polen stammenden Fahrer wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Er entrichtete vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 235 Euro.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell