POL-GÜ: Brand einer Gartenlaube in Güstrow

Güstrow (ots) -



In der Nacht zum heutigen Donnerstag, dem 11.05.2023 kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand einer Gartenlaube in einer Güstrower Kleingartenanlage "Seeblick III".



Gegen 01:00 Uhr wurden Zeugen auf den Brand aufmerksam und alarmierten die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr. Die Gartenlaube brannte vor dem Beginn der Löscharbeiten bereits in voller Ausdehnung. Ein Übergreifen des Feuers auf andere Gegenstände und Gebäude konnte jedoch verhindert werden. Glücklicherweise befanden sich zu dem Zeitpunkt des Brandes keine Personen in dem Gebäude, sodass niemand verletzt wurde. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach derzeitiger Erkenntnislage auf mindestens 7000 Euro.



Durch die Kriminalpolizei Güstrow wird ein Brandermittler eingesetzt, um die genauen Umstände der Brandentstehung zu erhellen. Bis zum Vorliegen weiterer Erkenntnisse wird durch die Kriminalpolizei zunächst wegen des Verdachtes der vorsätzlichen Brandstiftung ermittelt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Florian Müller

Telefon: 03843 266 302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell