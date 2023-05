POL-GÜ: Bedrohung einer Autofahrerin in Hucksdorf - Täter durch Polizei überwältigt

Hucksdorf/ Pölchow (ots) -



Am 10.05.2023 kam es in der Ortslage Hucksdorf bei Pölchow zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehender Mann einer unbeteiligten Frau damit drohte, sie zu erschießen.



Etwa gegen 12:50 Uhr traf die 56-jährige Geschädigte auf den ihr unbekannten Mann, als sich dieser plötzlich durch das geöffnete Fenster ihres PKW beugte. Unvermittelt bedrohte er die Frau verbal mit dem Tode. Laut derzeitigem Stand der Erkenntnisse hatte der Tatverdächtige hierbei keine Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand verwendet. Der Frau gelang es mit ihrem Pkw zu flüchten.



Die sofort alarmierten Beamten konnten den gebürtigen Cottbusser bereits kurze Zeit später feststellen. Unvermittelt ging der sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befindliche Deutsche auf die Polizeikräfte los. Trotz wiederholter Anweisungen blieb der Mann nicht stehen. Da zu diesem Zeitpunkt nicht verifiziert werden konnte, ob der Mann bewaffnet ist, wurde er durch die Beamten überwältigt. Hierbei leistete der Mann erheblichen, körperlichen Widerstand, sodass ihm Handfesseln angelegt werden mussten. Sowohl der Tatverdächtige, als auch die eingesetzten Polizeikräfte blieben hierbei unverletzt.



Bei den sich anschließenden, polizeilichen Maßnahmen wurden durch die Beamten betäubungsmittelähnliche Substanzen aufgefunden und sichergestellt. Waffen oder andere gefährliche Gegenstände wurden nicht gefunden.



Aufgrund dessen augenscheinlich, psychischen Ausnahmezustandes erfolgte durch einen eingesetzten Notarzt die Einweisung des 41-jährigen Tatverdächtigen in ein Rostocker Krankenhaus.



Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die hierzu weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei Güstrow.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Florian Müller

Telefon: 03843 266 302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell