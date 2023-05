POL-HST: Blaulichtmeile in der Hansestadt Stralsund - auch die Polizei ist vertreten

Stralsund (ots) -



Am Sonnabend, dem 13.05.2023 findet in der Zeit von 10:00 bis 17:00 Uhr auf dem Busbahnhof (Schützenbastion) die zweite Stralsunder Blaulichtmeile statt. Alle beteiligten Partner, die Landes- und Bundespolizei, Berufs- und Freiwillige Feuerwehr, Hauptzollamt, Marinetechnikschule Stralsund, Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, Technisches Hilfswerk (THW) sowie die Hilfsorganisationen wie Johanniter, Deutsches Rotes Kreuz, Arbeiter-Samariter-Bund, verbinden ihr Einsatzgebiet direkt oder indirekt mit dem Blaulicht und werden an diesem Tag ihre Arbeitsgebiete und auch Ausbildungsberufe vorstellen. Jede der teilnehmenden Blaulichter soll eine kleine Insel darstellen, die von den Besuchern bereist werden kann.



Die Informationsstände werden von einer Technikschau begleitet, bei der verschiedene Einsatzfahrzeuge präsentiert werden. Von der Landespolizei werden Polizeibeamte vom Polizeihauptrevier Stralsund mit einem Streifenwagen, ein Beamter vom Polizeihauptrevier Bergen mit einem Motorrad und Präventionsberaterinnen der Polizeiinspektion Stralsund vor Ort sein. Darüber hinaus wird ein Mitarbeiter der Wasserschutzpolizei mit einem Boot vor Ort sein und Mitarbeiter des zentralen Auswahl- und Einstellungsdienstes der Fachhochschule Güstrow werden Fragen rund um den Polizeiberuf beantworten.



