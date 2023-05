POL-NB: Verkehrseinschränkungen im Stadtgebiet auf Grund einer angemeldeten Veranstaltung

Neubrandenburg (ots) -



Am 12.05.2023 kann es auf Grund einer angemeldeten Veranstaltung zu Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet von Neubrandenburg kommen. Unter dem Motto "Pflege in Not MV" wollen sich gegen 09:00 Uhr ca. 200 Personen in der Tilly-Schanzen-Straße treffen, um dann über die Woldegker Straße, den Friedrich-Engels-Ring, durch die Innenstadt, den Friedrich-Engels-Ring und die Woldegker Straße wieder zurück zur Tilly-Schanzen-Straße zu gehen. Die Veranstaltung kann bis ca. 12:00 Uhr andauern.



Die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg und des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Altentreptow sind im Einsatz, um Straßen bzw. Kreuzungen entlang der Aufzugsstrecke zu sperren, damit die Verkehrssicherheit für die Teilnehmer der Veranstaltung und der anderen Verkehrsteilnehmer gewährleistet wird. Es wird zu keiner Zeit eine Vollsperrung der genannten Straßen geben. Der Verkehr wird an der Veranstaltung vorbei geleitet. Trotzdem kann es am 12.05.2023 zwischen 09:00 und 12:00 Uhr es zu Verkehrsbehinderungen auf der Woldegker Straße, dem Friedrich-Engels-Ring und in der Innenstadt von Neubrandenburg kommen.



Die Polizei ist bemüht, die Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Wir bitten um Ihr Verständnis.



