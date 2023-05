POL-NB: Diebstahl eines Weidezaungerätes

Hoehnzieritz (ots) -



Im Zeitraum vom Sonntagabend, den 07.05.2023 bis zum Dienstagmorgen, den 09.05.2023 ist es zum Diebstahl eines Weidezaungerätes von einer Weide bei 17237 Hohenzieritz gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter auf eine Weidefläche östlich des Schlossparks in Hohenzieritz begeben und vom Rand der Umzäunung das elektronische Weidezaungerät samt dem dazugehörigen Solarpaneel und 12V Batterie entwendet. Das entwendete Weidezaungerät war außen grün und vom Hersteller ACO Power AN 5500. Der Wert wird auf ca. 600 Euro geschätzt.



Die Ermittlungen wegen des Diebstahls wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz aufgenommen. Zeugen, die in Hohenzieritz und insbesondere im Bereich des Schlossparks und der beschriebenen Weide auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Diebesgutes geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981-258 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



Rückfragen bitte an:



Diana Krüger

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell