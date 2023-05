POL-HST: Couragierter Zeuge sorgt für Einsatz der Bundes- und Landespolizei

Bergen/Rügen (ots) -



Am Dienstag (09.05.2023) hat gegen 18:30 Uhr ein aufmerksamer Augenzeuge in der Stralsunder Straße in Bergen einen jungen Mann dabei beobachtet, wie dieser eine Hauswand mit Graffiti beschmiert haben soll.



Der 39-jährige deutsche Zeuge entschied sich dazu, dem Täter zu folgen und diesen zu stellen. Nach ersten Erkenntnissen kam es in Folge dieses Gesprächs zu einer Auseinandersetzung in der der 18-jährige deutsche Sachbeschädiger den Zeugen körperlich angegriffen haben soll und diesen leicht an der Hand und am Fuß verletzt habe.



Diesen Angriff bemerkten Beamte der Bundespolizeiinspektion Stralsund, trennten die beiden Männer und forderten Kollegen aus dem Polizeihautrevier Bergen zur Unterstützung an. Vor Ort konnte der Ausgangssachverhalt schnell erleuchtet werden. Doch nicht nur das, bei der Durchsuchung des 18-jährigen Tatverdächtigen wurden neben den gesuchten Graffiti-Stiften auch offensichtlich noch Drogen gefunden.



Durch einen Bereitschaftsrichter wurde daraufhin die Durchsuchung der Wohnung des 18-Jährigen angeordnet, was allerdings nicht zum Auffinden weiterer Drogen führte.



Der tatverdächtige, aus Bergen stammende Mann muss sich zukünftig wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.



Sowohl die Landes- als auch die Bundespolizei bedanken sich bei dem couragierten aus Bergen stammenden Zeugen für seinen Mut und das Ergreifen des Täters und rät zum Thema Zivilcourage, lieber hin statt weg zu sehen.



Zeugen sollten diese Hinweise in kritischen Situationen beachten:



- Helfen Sie, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen

- Fordern Sie andere aktiv und direkt zur Mithilfe auf

- Beobachten Sie genau und prägen Sie sich Tätermerkmale ein

- Organisieren Sie Hilfe über den Polizeinotruf 110

- Kümmern Sie sich um Opfer



Weitere Hinweise zum Thema Zivilcourage finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/zivilcourage/



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Jennifer Fischer

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell