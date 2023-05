POL-LWL: Polizei ermittelt nach körperlicher Auseinandersetzung in Erstaufnahmeeinrichtung

Boizenburg (ots) -



Bei einer tätlichen Auseinandersetzung in der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Horst sind am frühen Mittwochmorgen zwei Personen leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen zwei aus dem Iran stammende Asylbewerber von etwa 8 aus Georgien stammenden Personen geschlagen und getreten worden sein. Die Polizei kam anschließend zum Einsatz und brachte die Situation gemeinsam mit dem vor Ort tätigen Wachschutz unter Kontrolle. Dabei konnte ein weiterer Angriff eines beteiligten iranischen Asylbewerbers verhindert werden, der versucht hatte, mit einer Glasscherbe auf die Gruppe der Georgier loszugehen. Das Motiv der Tat könnte eine seit Wochen andauernde Meinungsverschiedenheit gewesen sein. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Polizei erstattete Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Die beiden leicht verletzten 34 und 36 Jahre alten Iraner kamen anschließend zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus.



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell