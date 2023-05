POL-GÜ: Ladendetektiv stellt Dieb auf frischer Tat

Bad Doberan (ots) -



Ein 57-jähriger Ladendetektiv beobachtete am 09.05.23, gegen 14:00 Uhr, in einem Kaufhaus in Bad Doberan einen männlichen Ladendieb. Dieser steckte diverse Waren in seinen Rucksack und verließ das Kaufhaus anschließend ohne zu bezahlen. Als der Detektiv den Tatverdächtigen ansprechen wollte, lief dieser unvermittelt davon. Im weiteren Verlauf hielt der 32-jährige deutsche Täter eine Schreckschusswaffe in der Hand, setzte diese aber nicht weiter gegen den Detektiv oder andere Personen ein. Bis zum Eintreffen der sofort eingesetzten Polizeibeamten konnte der Dieb durch den Detektiv vor Ort festgehalten werden. Die Schreckschusswaffe wurde durch die Polizei sichergestellt. Den 32-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls und Verstoß gegen das Waffengesetz.



Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Güstrow.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell