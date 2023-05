POL-HRO: Feststellung eines Kraftfahrers unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Güstrow (ots) -



Am 09.05.2023 gegen 23:00 Uhr wurde in der Ortslage Kronskamp ein PKW Renault aus dem Landkreis Rostock kontrolliert. Der deutsche 35jährige Fahrer wurde durch die Beamten kontrolliert. Dabei fiel auf, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmittel stand. Bei den weiteren Maßnahmen vor Ort wurde im PKW eine nicht geringe Menge unterschiedlicher Betäubungsmittel aufgefunden. Es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein des Fahrzeugführers sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren wegen den aufgefundenen Betäubungsmitteln eingeleitet. Weiterhin wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet



Carsten Kroll

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



