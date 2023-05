POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Malchin (LK MSE) (ots) -



Am 09.05.2023 gegen 15:45 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 202 zwischen Pripsleben und Altentreptow ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.



Ein 65-jähriger deutscher Staatsbürger war mit seinem Gespann aus Pkw und Anhänger auf der Landstraße 202 in Richtung Altentreptow unterwegs. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Sein mit Kartoffeln beladener Anhänger schleuderte auf einen weiteren Pkw, welcher hinter dem 65-jährigen fuhr.



Der Fahrer des Gespanns zog sich eine Platzwunde am Kopf zu und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Sein Gespann war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Seine Kartoffeln verteilten sich auf der Fahrbahn.



Die Frau (deutsche Staatsangehörige), die hinter dem 65-jährigen fuhr, blieb unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand ebenfalls ein Sachschaden, blieb jedoch fahrbereit.



Der Gesamtschaden wird auf 10.000 geschätzt.



Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der 65-jährige aufgrund von Müdigkeit von der Fahrbahn abgekommen sein könnte. Gegen ihn wird deshalb ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr eingeleitet.



Zum Zwecke der Unfallaufnahme wurde die Straße für zwei Stunden vollgesperrt



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell