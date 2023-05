POL-SN: Erstmeldung: Wohnungsbrand in der Schweriner Altstadt

Schwerin (ots) -



In der Schweriner Altstadt kam es am heutigen Nachmittag zu einem Wohnungsbrand:

Gegen 14.50 Uhr wurde der Polizei bekannt, dass es im Dachbereich eines Mehrfamilienhauses in der Martinstraße zu einem Feuer gekommen sei. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Brand in der Dachwohnung einer 57-jährigen Deutschen ausgebrochen war und dabei auch Teile der Dachterrasse betroffen waren.

Die Frau konnte die Wohnung unbeschadet verlassen, des Weiteren konnten ca. 10 weitere Bewohner des 6-Parteien-Wohnhauses in Sicherheit gebracht werden. Personen wurden lt. jetzigem Kenntnisstand nicht verletzt.

Die Löscharbeiten sowie die polizeilichen Ursachen zur Brandursache dauern an; zur Höhe der Sachschadenssumme können gegenwärtig noch keine Aussagen getroffen werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell