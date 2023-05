POL-HRO: Radfahrerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Rostock (ots) -



Schwer verletzt wurde eine 48-jährige Radfahrerin beim Zusammenstoß mit einem weiteren Fahrradfahrer.



Der Verkehrsunfall ereignete sich am gestrigen Montagabend gegen 18:40 Uhr in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Die 48-jährige Frau befuhr die Friedrichstraße neben einem weiteren Radfahrer, als es zu einer seitlichen Berührung beider Fahrräder kam, infolge derer beide Personen stürzten. Die Rostockerin verletzte sich hierbei schwer und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.



Die Ermittlungen zum Unfallhergang und der Unfallursache hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell