POL-LWL: Polizei ermittelt gegen zwei Jugendliche wegen räuberischen Diebstahls

Verschiedene Waren Im Gesamtwert von über 1.500 Euro wollten drei Jugendliche am späten Montagnachmittag aus einem Ludwigsluster Supermarkt stehlen. Das Verkaufspersonal bemerkte den Vorfall und sprach die Tatverdächtigen daraufhin an. Während einem der drei Täter anschließend die Flucht gelang, konnten zwei Tatverdächtige vom Verkaufspersonal bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Allerdings kam es in diesem Zusammenhang zu einem Handgemenge. Letztlich hat die Polizei zwei Tatverdächtige im Alter von 16 und 18 Jahren vorläufig festgenommen. Gegen die aus der Ukraine stammenden Beschuldigten ist Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen worden. Sie hatten unter anderem versucht, elektrische Rasierapparate, Spirituosen und Kosmetika zu entwenden.



