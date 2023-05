POL-SN: Polizeieinsatz nach körperlicher Auseinandersetzung in der EAE Stern Buchholz

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Abend kam es in der EAE Stern Buchholz zu einem Polizeieinsatz nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen:



Gegen 20.35 Uhr gerieten mehrere Bewohner am Rande eines Volleyballspiels innerhalb des Einrichtungsgeländes in Streit und lieferten sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der laut ersten Erkenntnissen auch Tierabwehrspray und ein geworfener Stein zum Einsatz kam.



Da sich zu diesem Zeitpunkt ca. 40 Personen am Spielfeld aufhielten und die Lage zunächst unübersichtlich erschien, kam die Polizei mit insgesamt 10 Funkwagen zum Einsatz.



Bei der Auseinandersetzung wurden fünf Männer im Alter von 20 bis 28 Jahren leicht verletzt. Ärztliche Soforthilfe musste jedoch nicht in Anspruch genommen werden.



Die Geschädigten verfügen über die russische sowie in einem Fall über die marokkanische Staatsangehörigkeit.



Das Kriminalkommissariat Schwerin führt nun Ermittlungsverfahren gegen den 26-jährigen marokkanischen Staatsbürger sowie gegen einen 27-jährigen Algerier wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell