Tag der Städtebauförderung: Bauminister Christian Pegel in Rostock und Güstrow

Zum Tag der Städtebauförderung am kommenden Sonnabend wird Bauminister Christian Pegel zwei Termine im Land wahrnehmen – einen in Rostock, einen in Güstrow. Zu beiden sind Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich eingeladen:

Zunächst wird Christian Pegel mit Rostocks Bausenatorin Dr. Ute Fischer-Gäde im Rostocker Stadtteil Dierkow ein Straßenfest mit Kunstaustellung eröffnen.

Termin: Sonnabend, 13. Mai 2023, 10 Uhr



Ort: Rostock-Dierkow, Grünanlage

Kurt-Schumacher Ring

Anschließend übergibt er in Güstrow einen Zuwendungsbescheid für die weitere Sanierung des Parktplatzes in der Barlachstadt an Bürgermeister Arne Schuldt. Die Stadt wird den Aktionstag nutzen, um die Bürger über die Planungen für die Neugestaltung des Marktplatzes sowie das anstehende Baugeschehen zu informieren.

Termin: Sonnabend, 13. Mai 2023, 12 Uhr



Ort: Rathaus Güstrow

Am bundesweiten Tag der Städtebauförderung zeigen seit 2015 jedes Jahr im Mai hunderte Städte- und Gemeinden, was die Städtebauförderung für die kommunale Entwicklung bewirkt. In diesem Jahr finden unter dem Motto „Wir im Quartier“ deutschlandweit Stadtspaziergänge, Quartiersfeste, Workshops, Baustellenbegehungen, Stadtrallyes und Ausstellungen statt. Städte und Gemeinden informieren an diesem Tag über ihre Projekte, Planungen und Erfolge der Städtebauförderung und laden dazu ein, an der Gestaltung des eigenen Lebensumfeldes mitzuwirken.

Für 2023 haben sich bundesweit etwa 500 Kommunen für den „Tag der Städtebauförderung“ angemeldet. In M-V beteiligen sich Barth, Dömitz, Grabow, Güstrow, Ludwigslust, Neubrandenburg, Neustrelitz, Parchim, Rostock, Schwerin, Stralsund, Ueckermünde, Wismar und Woldegk.