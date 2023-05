POL-LWL: Schulkind von PKW erfasst

Groß Laasch (ots) -



In Groß Laasch ist am Montagnachmittag ein 7-jähriges Schulkind von einem PKW angefahren und leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte das Mädchen hinter einem haltenden Schulbus die Straße überqueren, als es dabei von einem vorbeifahrenden PKW erfasst wurde. Die 7-jährige Schülerin wurde anschließend leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



