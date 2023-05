POL-NB: Zeugenaufruf nach einer gefährlichen Körperverletzung auf dem Datzeberg

Neubrandenburg (ots) -



Am 23.04.2023 gegen 18:45 Uhr ist es auf dem Fußballfeld des Abenteuerspielplatzes in der Max-Adrion-Straße in Neubrandenburg zu einer Körperverletzung zum Nachteil von zwei 13- und 15-jährigen syrischen männlichen Jugendlichen gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden Jugendlichen und einer ca. 5-6-köpfigen unbekannten Personengruppe. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung löste sich eine Person aus der gegnerischen Gruppe und wurde gegenüber dem 13-jährigen Geschädigten gewalttätig. Dabei trat der unbekannte Tatverdächtige dem Geschädigten mit dem beschuhten Fuß in den Genitalbereich. Als der 15-Jährige einschreiten wollte, bekam auch er einen Schlag von dem Tatverdächtigen ins Gesicht. Die Personengruppe flüchtete in unbekannte Richtung, als die Geschädigten drohten, die Polizei zu informieren.



Die alarmierten Polizeibeamten konnten die Tatverdächtigen vor Ort nicht mehr feststellen. Zu dem oben genannten Tatverdächtigen ist bekannt, dass er auf ca. 18 bis 20 Jahre geschätzt wird und mit einem schwarzen Hemd und einer schwarzen Jogginghose der Marke "Nike" bekleidet war.



Die beiden 13- und 15-jährigen Geschädigten wurden bei der Auseinandersetzung leichtverletzt und vor Ort im Rettungswagen behandelt.



Die Ermittlungen wegen der gefährlichen Körperverletzung wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Dazu werden Zeugen gesucht. Wer am Sonntag, den 23.04.2023 gegen 18:45 Uhr die körperliche Auseinandersetzung auf dem Fußballfeld des Abenteuerspielplatzes in der Max-Adrion-Straße beobachtet hat oder Hinweise auf mögliche Tatverdächtige oder deren Fluchtrichtung geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



