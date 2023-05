POL-HRO: Zwei Brände von Reststoffcontainern verursachen hohen Sachschaden

Wismar (ots) -



Zwei brennende Reststoffcontainer beschäftigten die Wismarer Polizei

in der Nacht von Montag zu Dienstag.

Am 08.05.2023 meldete ein Hinweisgeber gegen 23:55 Uhr, dass in der

Johannes-R.-Becher Straße auf Höhe der Hausnummer 5 ein

Papiercontainer brennt. Beim Eintreffen der Polizeikräfte und

Kameraden der Wismarer Berufsfeuerwehr brannte der Container bereits

in voller Ausdehnung. Eine Nahbereichsfahndung nach möglichen Tätern

verlief erfolglos. Durch das Feuer wurde der Container komplett

zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Nur 25 Minuten später erhielt die Polizei am 09.05.2023 gegen 00:20

Uhr Kenntnis über einen weiteren Containerbrand in der Stockholmer

Straße in Höhe der Hausnummer 7. Auch hier wurde zunächst ein

Reststoffcontainer in Brand gesetzt. Das Feuer griff in der Folge auf

einen daneben befindlichen Unterstand aus Holz über und beschädigte

zwei dort parkende Fahrzeuge. Kameraden der Berufsfeuerwehr Wismar

und der Freiwilligen Feuerwehr Altstadt löschten das Feuer.

Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes der Polizeiinspektion Wismar

sicherten Spuren am Brandort. Bei ersten Ermittlungen konnten im

Nahbereich mehrere Personen angetroffen und kontrolliert werden. Ein

konkreter Tatverdacht konnte jedoch nicht begründet werden.

An den abgestellten Fahrzeugen entstanden an einem Jaguar etwa 1.000

Euro und einem Hyundai ca. 20.000 Euro Sachschaden. Insgesamt beläuft

sich die geschätzte Schadenshöhe auf 40.000 Euro.

Ein Zusammenhang beider Brände ist Gegenstand der weiteren

Ermittlungen.

Die Polizei bittet um Hinweise zu den Bränden.

Die Hinweise zum Täter / zu den Tätern und zur Tat nehmen die Polizei

in Wismar unter der TelNr. 03841-2030 sowie jede andere

Polizeidienststelle entgegen.

Die Hinweise können zudem auch über die Onlinewache der Landespolizei

unter www.polizei.mvnet.de an die Polizei gerichtet werden.



