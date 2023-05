POL-ANK: Schwerer Verkehrsunfall bei Mellenthin

Heringsdorf (ots) -



Heute Vormittag (8. Mai 2023, gegen 10:50 Uhr) kam es auf der Bundesstraße 110 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer und eine lebensbedrohlich verletzt wurde.



Nach ersten Erkenntnissen waren die 25-jährige deutsche Fahrerin und ihre 22-jährige irakische Beifahrerin eins VW Golf auf der Bundesstraße aus Richtung Usedom kommend in Richtung Mellenthin unterwegs. Circa zwei Kilometer vor dem Abzweig zur Bundesstraße 111 soll die Fahrerin im Bereich einer Bergkuppe zum Überholen eines vor ihr gefahrenen BMW angesetzt haben. Auf dem sich anschließenden Gefälle bemerkte die Frau, dass sich Gegenverkehr näherte. Sie scherte schnell nach rechts auf ihre Fahrspur ein und verlor in der weiteren Folge die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und fuhr etwa 75 Meter weit in das angrenzende Waldstück. Dabei kollidierte es zunächst seitlich mit einem Baum und fuhr schließlich frontal gegen einen weiteren Baum.



Die Fahrerin erlitt schwere und ihre Beifahrerin lebensbedrohliche Verletzungen. Letztere war im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr befreit werden. Beide Frauen wurden jeweils mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen (Greifswald und Neubrandenburg).



Die Bundesstraße musste für eine kurze Zeit voll gesperrt werden. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.



