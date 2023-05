POL-ANK: Polizei ist Verkehrssündern auf der Spur

Jarmen (ots) -



Die Kollegen der Besonderen Verkehrsüberwachung Anklam haben am gestrigen Sonntag (07. Mai 2023 2023) in der Zeit von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr auf der BAB 20 Höhe Peenetalbrücke zwischen Gützkow und Jarmen Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. In diesem Bereich beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 100 km/h. Von ca. 3.700 durchgefahrenen Fahrzeugen überschritten insgesamt 444 die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung. Ergebnisse der durchgeführten polizeilichen Messungen sind 13 Fahrverbote (ab 41 km/h Überschreitung), 189 Bußgelder (ab 16 km/h Überschreitung) und 255 Verwarngelder (bis 15 km/h Überschreitung).



Die höchste Überschreitung an dem Tag war ein Fahrzeug mit gemessenen 176 Km/h, wovon nach Abzug der Toleranz ein Wert von 170 km/h und damit eine Überschreitung von 70 km/h vorgeworfen werden kann. Hier wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Es muss nun mit einem Bußgeld von mindestens 600 Euro, zwei Monaten Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg gerechnet werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell