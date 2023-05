POL-HST: Polizeieinsatz aufgrund einer unangemeldeten Demo auf den Nord Stream 2 - Röhren

Mukran (ots) -



Am Montag, dem 08.05.2023 stellten Beamte des Polizeireviers Sassnitz gegen 11:20 Uhr eine augenscheinlich unangemeldete Demonstration mehrerer Personen auf dem Hafengelände, genauer auf den sogenannten Nord Stream 2 Röhren fest.



Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten sich etwa 15 Personen in weißen Einweganzügen mutmaßlich unerlaubt Zugang zu dem Gelände verschafft und auf den Röhren unter anderem Farbe aufgebracht und neben einigen aufgestellten blauen "X" auch ein Transparent entrollt mit einer Aufschrift mit "LNG"-Bezug.



Die Personengruppe entfernte sich sodann vom Ereignisort und konnte trotz mehrstündiger Suche auch trotz Unterstützung durch Beamte der Wasserschutzpolizei und eines Polizeihubschraubers nicht mehr angetroffen werden. Der Polizeieinsatz endete gegen 14:00 Uhr. Strafanzeigen wurden aufgrund des Anfangsverdachts der Sachbeschädigung, des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetzes und wegen Hausfriedensbruchs aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Marcel Opitz

Telefon: 03831/245 205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell