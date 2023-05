POL-ANK: Unbekannte brechen Parkscheinautomaten aus Verankerung und entwenden Wechselgeld

Ückeritz (ots) -



In der vergangenen Nacht (8. Mai 2023, 00:40 Uhr) haben unbekannte Täter einen Parkscheinautomaten in Ückeritz gestohlen. Der Automat stand fest verankert auf einem Parkplatz an der Uferpromenade und wurde nachts gewaltsam aus der Verankerung herausgebrochen. Im Rahmen der Nahbereichssuche konnte er schließlich in einem Waldstück in der Nähe festgestellt werden. Offenbar entwendeten die Täter Wechselgeld im unteren dreistelligen Bereich. Viel höher ist jedoch der bei der Tat entstandene Sachschaden: satte 4.000 Euro.



Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Mithilfe. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Heringsdorf unter 038378 279-224 sowie die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



