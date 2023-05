POL-LWL: Einbrecher stahlen Bargeld aus Apotheke in Eldena - versuchter Einbruch in Dömitz

Eldena/ Dömitz (ots) -



Bei einem Einbruch in die Apotheke in Eldena haben unbekannte Täter in der Nacht zum Montag Wechselgeld aus einer Ladenkasse gestohlen. Dabei fiel den Einbrechern eine verhältnismäßig geringe Bargeldmenge in die Hände. Die Täter gelangten zuvor durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude und durchsuchten dort einzelne Behältnisse. Nach einem ersten Überblick wurden keine Medikamente bzw. Arzneimittel gestohlen. Offenbar hatten es die Einbrecher gezielt auf Bargeld bzw. Wertgegenstände abgesehen. Die Kriminalpolizei sicherte am Montagvormittag Spuren am Tatort. Zu einem versuchten Einbruch kam es in der Nacht zum Montag in Dömitz. Ziel der Einbrecher war auch dort die Apotheke. Den Einbrechern gelang es jedoch nicht, in das Gebäude einzudringen. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen beiden Taten. Es wird wegen Diebstahls bzw. versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt. Die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) bittet um Zeugenhinweise.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell