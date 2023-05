POL-SN: Mehrere Verkehrsunfälle am Wochenende in Schwerin, zum Teil mit Personenschaden

Schwerin (ots) -



In Schwerin ereigneten sich am zurückliegenden Wochenende mehrere Verkehrsunfälle, darunter zwei mit Personenschaden.



Der erste Fall ereignete sich am 5.5. in der Weststadt: Bei einem Fahrstreifenwechsel stieß der 32-jährige Fahrer eines Sattelzuges gegen 12.30 Uhr auf dem Obotritenring mit dem neben ihm fahrenden Wagen eines 74-jährigen Deutschen aus Schwerin zusammen. Hierbei entstand Sachschaden in geschätzter Gesamtschadenshöhe von ca. 2.000 Euro.



Im Rahmen der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde festgestellt, dass der polnische Fahrer des Sattelzuges ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war. Die Weiterfahrt wurde demnach untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.



Schwerwiegender verlief ein weiterer Unfall, der sich am späten Nachmittag des 5.5. ebenfalls in der Weststadt ereignete: Gegen 16.10 Uhr erfasste ein 39-jähriger Syrer mit seinem Wagen einen 8-jährigen Jungen, der die Johannes-R.-Becher-Straße zu Fuß überquerte. Das deutsche Kind erlitt Verletzungen und musste ins Klinikum gebracht werden. Ersten Erkenntnissen nach rannte das Kind bei Grünlicht der Fußgängerampel auf die Fahrbahn und wurde dabei von dem Pkw-Fahrer übersehen.



Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache obliegen nun dem Kriminalkommissariat Schwerin.



Ein weiterer Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am 6.5. im Stadtteil Krebsförden: Morgens gegen 4.20 Uhr erfasste ein 33-jähriger Schweriner im Kreuzungsbereich Pampower Straße/ Zufahrt zur Umgehungsstraße mit seinem Wagen einen Fußgänger, der ersten Erkenntnissen nach in alkoholisiertem Zustand die Fahrbahn überqueren wollte. Der 28-jährige Fußgänger wurde durch den Aufprall schwer verletzt und musste ins Klinikum gebracht werden. Es handelt sich bei beiden Beteiligten um deutsche Staatsangehörige. Auch in diesem Fall werden die Ermittlungen zur genauen Unfallursache durch das Kriminalkommissariat Schwerin durchgeführt.



