POL-NB: Telefone im gesamten Präsidiumsbereich ausgefallen

Aktuell funktionieren in einigen Bereichen des Polizeipräsidiums Neubrandenburg (Landkreise VG, VR und MSE) die Telefone nicht. Davon betroffen sind auch mehrere Polizeireviere.



Der polizeiliche Notruf unter 110 ist weiterhin erreichbar.



Experten arbeiten derzeit an der Behebung der Störung. Sofern alles wieder funktioniert, gibt es eine entsprechende Mitteilung.



