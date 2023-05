POL-LWL: Polizei im Landkreis Ludwigslust-Parchim derzeit telefonisch nicht erreichbar

Ludwigslust-Parchim (ots) -



Auf Grund einer technischen Störung sind derzeit die Polizeireviere im Landkreis Ludwigslust-Parchim (Ludwigslust, Parchim, Hagenow, Plau am See, Sternberg und Boizenburg) telefonisch teilweise nicht erreichbar. Die Polizei ist in dringenden Fällen über die Notrufnummer 110 zu erreichen.



