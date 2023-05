POL-LWL: Mann wollte Dieselkraftstoff aus Bagger stehlen - Jäger vereitelte Tat

Parchim (ots) -



Ein aufmerksamer Jäger hat am späten Freitagabend in Klein Pankow einen Dieseldiebstahl vereiteln können und letztlich dazu beigetragen, dass die Polizei einen 50-jährigen Tatverdächtigen vor Ort stellen konnte. Mit einem sogenannten Wärmebildfernglas hatte der Jäger in der Dunkelheit ursprünglich nach Wildschweinen Ausschau gehalten, als er zufällig eine verdächtige Personenbewegung an einem Bagger feststellte, der auf einem Feldweg nahe des Ortes abgestellt war. Der Jäger informierte daraufhin die Polizei. Mit Hilfe des Wärmebildfernglases konnte die Polizei den Verdächtigen schließlich an einer Baumgruppe am Feldrand ausmachen, wo er sich vor den herannahenden Polizisten versteckt hatte. Im Licht ihrer Taschenlampen entdeckten die Beamten den Tatverdächtigen schließlich, der in einer Ackerfurche kauerte und sich die Hände vors Gesicht hielt. Wie sich herausstellte, war am Bagger bereits der Tankdeckel aufgebrochen worden. Im Auto des 50-Jährigen entdeckte die Polizei 12 leere Kanister sowie einen Schlauch. Auf Nachfrage gab der Tatverdächtige zu, dass er Dieselkraftstoff aus dem Bagger stehlen wollte. Die Polizei stellte die Kraftstoffkanister sicher und erstattete gegen den 50-Jährigen Strafanzeige wegen versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall.



