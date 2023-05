POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person auf der L 22 zwischen Franzburg und Hohenbarnekow

Grimmen (ots) -



Am 07.05.2023 ereignete sich auf der L22 zwischen Franzburg und

Hohenbarnekow gegen 16:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit Sach- und

Personenschaden.



Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der aus der Region stammende

20-Jährige Fahrer eines VW Golf die L22 aus Richtung Franzburg

kommend in Richtung Grammendorf.

Am Ausgang einer "S-Kurve" geriet das Fahrzeug aus bislang

ungeklärter Ursache ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn

ab und im angrenzenden Straßengraben zum Stehen.

Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Nach der medizinischen

Versorgung vor Ort wurde er in ein naheliegendes Krankenhaus

überstellt. Das Fahrzeug war in Folge des Unfalles nicht mehr

fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.



Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergung wurde die Fahrbahn der L22 für

etwa eine Stunde halbseitig gesperrt. Der entstandene Sachschaden

beläuft sich gegenwärtig auf circa 1.500 Euro.





Im Auftrag



David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell