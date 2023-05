POL-NB: Motorradfahrer bei Unfall zwischen Boock und Blankensee schwerverletzt

Pasewalk - LK VG (ots) -



Am 07.05.2023 kam es gegen 16:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall

auf der Kreisstraße 81 zwischen den Ortschaften Blankensee und Boock.

Der 22-jährige Fahrer eines Motorrades Yamaha kam aufgrund

unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen

einen Straßenbaum.

Der alleinbeteiligte Kradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen.

Ein Rettungshubschrauber wurde am Unfallort eingesetzt und brachte

den Schwerverletzten in eine Klinik.

Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft

Neubrandenburg der Einsatz eines Dekra-Gutachters angeordnet. Es

entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 10.000EUR.



