POL-NB: Täter eines Diebstahls nach Verfolgungsfahrt gestellt

Malchow (ots) -



Am 07.05.2023, gegen 01:45 Uhr wollten Beamte des Polizeireviers

Röbel einen PKW VW auf Höhe der Bahnhofstraße in Malchow einer

Verkehrskontrolle unterziehen. Daraufhin versuchte sich der Fahrer

der Kontrolle zu entziehen, indem er mit hoher Geschwindigkeit in

Richtung BAB 19 fuhr. Durch hinzugezogene Kollegen des Polizeireviers

Röbel konnte das Fahrzeug in der Lagerstraße in Malchow wahrgenommen

werden. Der Fahrzeugführer versuchte sich weiterhin der Kontrolle zu

entziehen. Auf der K 5, kurz hinter der Einmündung zur L206, konnten

die Beamten den Wagen schließlich stoppen.

Neben dem 26-jährigen, deutschen Fahrzeugführer befanden sich noch

ein 33-jähriger und ein 39-jähriger Deutscher im Fahrzeug.

Im Rahmen der Kontrolle leistete der 39-jährige Mitfahrer Widerstand

und griff die Beamten tätlich an. In der Folge wurden zwei Beamte

leicht verletzt.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest beim Angreifer ergab

einen Wert von 1,41 Promille.

Im Fahrzeug wurde Einbruchswerkzeug und eine größere Menge

Lebensmittel aufgefunden, welche mutmaßlich aus einer

Diebstahlshandlung stammten und sichergestellt wurden.

Bei der Flucht wurde ein Polizeifahrzeug leicht, das Fluchtfahrzeug

so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war.

Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer wegen des Verdachts des

verbotenen Kraftfahrzeugrennens und gegen den 39-Jährigen wegen

Tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Weiterhin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des

besonders schweren Diebstahls gegen alle drei Insassen eingeleitet.



Im Auftrag



Ina Gransow

Polizeihauptkommissarin

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell