POL-NB: Brand eines Bauwagens in Altenkirchen - Eigentümer und Feuerwehrmann leicht verletzt

Sassnitz (ots) -



Am 06.05.2023 gegen 23:00 Uhr kam es in 18556 Altenkirchen zu einem

Brand eines zum Ferienhaus umgebauten Bauwagens, welcher sich auf

einem Privatgrundstück befand.

Der 77-jährige Eigentümer versuchte zunächst den Brand selbst zu

löschen und zog sich dabei eine leichte Rauchgasvergiftung zu.

Die hinzugerufenen Feuerwehren aus Altenkirchen und Breege mit 17

Kameraden stellten bei Eintreffen eine starke Brandentwicklung an der

Rückseite des Bauwagens fest. Der Brand konnte anschließend schnell

unter Kontrolle gebracht und das Feuer gelöscht werden.

Bei den Löscharbeiten zog sich ein 58-jähriger Feuerwehrmann eine

leichte Rauchgasvergiftung zu.

Beide leichtverletzten Personen wurden mittels Rettungswagen zur

medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Der Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei

hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen.



