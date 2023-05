POL-NB: Gefährliche Körperverletzung in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am 06.05.2023 gegen 22:30 Uhr wurde ein 19-jähriger deutscher

Staatsangehöriger auf der Bahnhofsbrücke, die sich zwischen dem

Busbahnhof und dem Vogelviertel von Neubrandenburg befindet, Opfer

eines tätlichen Angriffs. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen

kam es zuvor auf der besagten Bahnhofsbrücke zu einem verbalen Streit

zwischen dem 19-jährigen Geschädigten und einer dreiköpfigen

männlichen Personengruppe. Das Streitgespräch eskalierte und die drei

bislang unbekannten Tatverdächtigen griffen gemeinschaftlich den

19-Jährigen mit mehreren Tritten und Schlägen körperlich an. Des

Weiteren zog im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung einer der

Tatverdächtigen ein Messer und fügte dem Geschädigten eine

Stichverletzung im Bereich des Oberschenkels zu.



Im Anschluss flüchteten die drei unbekannten Tatverdächtigen

fußläufig von der Bahnhofsbrücke aus in Richtung Innenstadt von

Neubrandenburg. Eine durchgeführte Nahbereichsfahndung durch mehrere

Funkstreifenwagen nach den flüchtigen Tätern verlief erfolglos.



Alle drei männlichen Tatverdächtigen wurden als etwa 20 Jahre alt,

ca. 180 cm groß und schlank beschrieben. Zudem sollen sie einem

südländischen Phänotypus entsprechen.



Der erste Tatverdächtige soll zudem schwarze kurze Haare und einen

Oberlippenbart haben. Bekleidet war dieser mit einer Jogginghose,

schwarzen Lederjacke und einer Umhängetasche. Der zweite Täter hatte

ebenfalls schwarze Haare, einen Oberlippenbart und trug eine

camouflagefarbene Jacke, der Marke Northface und eine Jogginghose.

Der dritte Tatverdächtige hatte schwarze kurze Haare, trug eine

Daunenjacke und ebenfalls eine Jogginghose.



Der 19-jährige Geschädigte wurde durch den körperlichen Angriff

leicht verletzt und musste zur weiteren medizinischen Behandlung

mittels Rettungswagen ins Klinikum Neubrandenburg verbracht werden.



Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen

Körperverletzung werden durch das Kriminalkommissariat Neubrandenburg

geführt. Zeugen, die am 06.05.2023 gegen 22:30 Uhr das Tatgeschehen

auf der Bahnhofsbrücke von Neubrandenburg oder die flüchtigen

Tatverdächtigen wahrgenommen haben, melden sich bitte bei der Polizei

in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter

www.polizei.mvnet.de.





