POL-HRO: Festnahme von drei Personen nach Einbruch in Wohnwagen in Schwerin

Schwerin (ots) -



Am 05.05.2023 gegen 22:00 Uhr wurde die Polizei durch aufmerksame Zeugen über einen gegenwärtig stattfindenden Einbruch in einen Wohnwagen im Schweriner Stadtteil Großer Dreesch informiert. Umgehend eingesetzte Polizeibeamte des Polizeihauptreviers Schwerin konnten die Personen noch im Nahbereich feststellen und nach einer kurzen fußläufigen Nacheile vorläufig festnehmen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 24-jährigen Tunesier, einen 19-jährigen Tunesier sowie eine 14-jährige Deutsche. Mangels Haftgründe wurden die Tatverdächtigen nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen, die 14-Jährige wurde an die Erziehungsberechtigten übergeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Anfangsverdachtes des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.Im Rahmen durchgeführter Ermittlungen konnte zudem festgestellt werden, dass der 24-jährige Tatverdächtige sich aktuell illegal im Bundesgebiet aufhält. Er erhielt die Auflage, sich mit der zuständigen Ausländerbehörde in Verbindung zu setzen. Die Kriminalpolizei hat auch hier die Ermittlungen wegen des Anfangsverdachtes des illegalen Aufenthalts aufgenommen.



Florian Schöllermann

Dienstgruppenleiter

Polizeihauptrevier Schwerin



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell