POL-NB: Tätverdächtiger nach Sachbeschädigungen an PKW gestellt

Am 06.05.2023 gegen 00:30 Uhr wurde der Polizei bekannt, dass es in

der Mühlenstraße in Neustrelitz durch eine männliche Person zu einer

Den eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz gelang

es einen 18-jährigen deutschen Tatverdächtigen in unmittelbarer

Tatortnähe festzustellen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei

diesem einen Wert von 1,74 Promille.

Durch die Beamten konnten im Anschluss insgesamt sechs beschädigte

Fahrzeuge festgestellt werden, bei denen die Außenspiegel abgetreten

oder Kotflügel beschädigt wurden.

Der TV machte gegenüber den Beamten keine Angaben zum Grund der

Sachbeschädigungen.

Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 3.000EUR. Es

wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die

