POL-NB: Tödlicher Verkehrsunfall

Am 05.05.2023 gegen 10:30 Uhr ist es auf der L202 bei Waren zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist ein 42-jähriger deutscher Motorradfahrer auf Grund von überhöhter Geschwindigkeit beim Durchfahren einer Rechtskurve (Höhe Blitzer Rügeband) nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dabei ist er frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 37-jährigen Fahrzeugführerin zusammengestoßen.



Der 42-Jährige ist noch am Unfallort verstorben. Die 32-jährige deutsche Mitfahrerin des Motorradfahrers wurde schwerverletzt und mit einem Rettungshubschrauber in das Neubrandenburger Klinikum geflogen. Die 37-jährige deutsche PKW-Fahrerin erlitt einen Schock und wurde ärztlich versorgt.



Das Motorrad fing nach dem Unfall an zu brennen. Das Feuer wurde vor Ort durch Unbeteiligte gelöscht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 25.000 Euro geschätzt.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft kam die Dekra zum Einsatz.



